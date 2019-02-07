شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الإسلامي"يدرج صكوكا بـ750 مليون دولار بناسداك دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أدرج بنك دبي الإسلامي المدرج بسوق دبي المالي صكوكا بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن حد الاكتتاب على الصكوك تجاوز 4.9 مرة وبمعدل ربح بلغت نسبته 6.25% سنوياً، حيث بلغت نسبة المستثمرين بالصكوك من خارج منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 40%.

وأُدرِجَت صكوك بنك دبي الإسلامي البالغ قيمتها 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي في 22 يناير 2019.

وبلغت في الادراج السابق نسبة مشاركة المستثمرين 62% من الشرق الأوسط و19%من أوروبا و18% من آسيا و1% من الولايات المتحدة.

ويعد بنك دبي الإسلامي جهة الإصدار الرائدة للصكوك في الإمارات من حيث القيمة في بورصة ناسداك دبي بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار، وتضم 7 صكوك بما فيها الإدراج الأخير.