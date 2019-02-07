شكرا لقرائتكم خبر عن "دي إكس بي": لا يمكن المضي قدماً في تطوير "سيكس فلاجز"حاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس المدرجة بسوق دبي المالي أن الشركة تعكف على تعديل مراجعتها الاستراتيجية بناءً على معطيات جديدة تتعلق بمشروع "سيكس فلاجز دبي" الذي تبلغ تكلفته 2.6 مليار درهم إماراتي ليتم إعلان نتائج التقييم في الوقت المناسب.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" إن بعض الإجراءات المتخذة من قِبل "سيكس فلاجز" الأمريكية بما في ذلك تواصلها مع البنوك أسفرت عن إثارة التساؤلات المتعلقة بإعادة تقييم الأداء المالي والتوقعات الخاصة بمشروع "سيكس فلاجز دبي".

وأكدت أنه نتيجة لذلك فإن التسهيل البنكي المخصص لتطوير مشروع "سيكس فلاجز دبي" لم يعد متاحاً وبناءً عليه فإنه لا يمكن المضي قدماً في المشروع في الوقت الراهن.

ولتوسيع العلامات التجارية الحصرية عبر المتنزهات الأربعة المملوكة للشركة، أبرمت "دبي باركس آند ريزورتس" الوجهة الترفيهية المملوكة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس في وقت سابق اتفاقية شراكة مع شركة باسكن روبنز.

ووقعت شركة دبي باركس آند ريزورتس المملوكة لشركة دي إكس بي إنترتينمنتس في وقت سابق عقد شراكة استراتيجية مع شركة يونيون باي المتخصصة في بوابات الدفع والتي تتخذ من الصين مقراً لها.