الواحة كابيتال تهبط بأرباحها 66% في 2018

الخليج 365 - الإمارات:

هبطت أرباح "شركة الواحة كابيتال" 66% إلى 145 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 425.9 مليون درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في بيان لها إلى انخفاض إجمالي دخل الشركة لـ823.2 مليون درهم، مقابل 1.2 مليار درهم في 2017.

وزادت أصول الواحة كابيتال حسب البيان إلى 11.7 مليار درهم العام الماضي، مقارنةً مع 11.4 مليار درهم في 2017.

ونمت أرباح "شركة الواحة كابيتال" 10% إلى 295.1 مليون درهم (15.2 فلساً للسهم) نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنةً مع 267.8 مليون درهم أرباح الفترة ذاتها من العام الذي سبقه.

وسجلت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الماضي 31% إلى 239.7 مليون درهم، مقارنة مع أرباح 183.1 مليون درهم في الفترة نفسها 2017.

والواحة كابيتال شركة للاستثمار مقرها أبوظبي، وتستثمر في قطاعات مختلفة مثل تأجير الطائرات والخدمات المالية والرعاية الصحية، ويشمل نشاطها الإمارات ومناطق من الشرق الأوسط.