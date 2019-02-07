شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحاول بإيجابية – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز سعر اللايتكوين على دعم القناة اللحظية الصاعدة ويرتد صعوداً من هناك، معززاً التوقعات باستمرار السيناريو الإيجابي المقترح للفترة القادمة، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 35.00 وتمتد إلى 40.00، في حين يشترط تحقيقها الثبات فوق مستوى 32.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.00 والمقاومة 35.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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