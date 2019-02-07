شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتكز زوج الدولار مقابل الفرنك على مستوى 0.9990 وارتد صعوداً ليستأنف المسار الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، معززاً فرص مواصلة تحقيق المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 1.0070 ثم 1.0128. المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 0.9990. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9990 والمقاومة 1.0100 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.