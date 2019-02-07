شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بالوصول إلى هدفنا المنتظر عند 15.62، ويقع تحت ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، إلى جانب اكتمال نموذج قمة مزدوجة نعتقد بأنه سيدفع السعر لتجاوز المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام التوجه نحو 15.22 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم بثبات السعر دون مستوى 16.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط