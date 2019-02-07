شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الهابط ليختبر حاجز 1300.00 الآن، معززاً التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1294.00 ثم 1286.70، يدعمه اكتمال نموذج قمة مزدوجة فرعي تظهر ملامحه بالصورة.

من هنا، فإننا بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1316.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1316.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط