الجنيه الإسترليني يؤكد الكسر – تحليل - 07-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته دون مستوى 1.2962، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل أرضية دعم الآن عند 1.2890 لتسهيل مهمة التوجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 1.2800.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2962 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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