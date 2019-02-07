شكرا لقرائتكم خبر عن داماك العقارية تطرح وحدات سكنية جديدة بدبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي أحدث مشاريعها السكنية الجاهزة للتسليم والذي يحمل اسم "جولف تاون"، وذلك ضمن مجمع "داماك هيلز" السكني.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن المشروع يتضمن خيارات عدة من الشقق مع إطلالات على ملعب الجولف العالمي بدبي الذي تبلغ مساحته 7300 ياردة

وكشفت الشركة عن جزء من التصميم الداخلي للشقق الجديدة خلال فعاليات حفل "جوائز داماك للوسطاء العقاريين"الذي كرم وسطاء عقاريين داخل وخارج الإمارات، وحضره أكثر من 300 وسيط وشريك.

وعن توسعاتها الخارجية، نفت "داماك" في نهاية الشهر الماضي ما تم تداوله في وسائل الإعلام فيما يتعلق بنية استثمارها 1.3 مليار دولار في عقارات لندن.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 230.8 مليون درهم بالربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 719.3 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وحققت الشركة تراجعاً في الأرباح إلى 1.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018 مقابل صافي ربح بلغ 2.3 مليار درهم بالفترة المقابلة من 2017.