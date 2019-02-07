«التنمية الزراعية» يتفق مع «بيان» لتوفير معلومات ائتمانية عن المستفيدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع صندوق التنمية الزراعية اتفاقية تعاون مع شركة بيان الائتمانية، تهدف لتوفير معلومات ائتمانية ومالية موثوقة تتيح حلول تمويل إضافية تعزز العلاقة مع العملاء، وتقدم خدمات ائتمانية وتمويلية أفضل للمستفيدين، وذلك في إطار جهوده لتنظيم العلاقة المالية مع العملاء، وتطوير الأداء الائتماني بما يخدم جميع الأنشطة الزراعية في المملكة العربية السعودية.

وبناء على الاتفاقية توفر شركة بيان الائتمانية جميع البيانات والمعلومات المالية الحديثة والموثوقة الخاصة بعملاء الصندوق، ضمن قائمة المستفيدين من القروض الزراعية والعملاء المتوقعين، مما يدعم جهود الصندوق لتوفير حلول تمويل سريعة تخدم الاستثمارات الزراعية، وتسهم بدعم التنمية الزراعية بمختلف مناطق المملكة.

متابعة العميل

وأوضح المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير السهلي أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة بيان كواحدة من أكبر شركات الائتمان في المملكة، جاءت وفقا لسياسة الائتمان الجديدة للصندوق، التي تتبنى متابعة العميل عبر مراحل عدة، تبدأ بمرحلة الدراسة ثم التنفيذ وأخيرا مرحلة السداد.

وثمن دور الشراكة في الكشف عن بيانات موثوقة لدى شركة بيان، كخطوة تطويرية تتيح المعرفة الجيدة بعملاء الصندوق وسهولة متابعة التحصيل، مما يحقق أهداف التمويل ويعزز توجه الصندوق لتوفير أفضل الخدمات الائتمانية لمختلف الأنشطة في القطاع الزراعي.

بناء شراكات

وأفاد السهلي بأن الاتفاقية تندرج ضمن استراتيجية الصندوق في بناء شراكات تلبي تطلعات الصندوق بالوصول إلى أفضل وسائل التمويل المستدام، كما تأتي الاتفاقية ضمن اتفاقات عدة وشراكات متنوعة، يهدف الصندوق من خلالها لتأسيس منظومة خدمات وبرامج تمويلية متطورة تنسجم مع استراتيجية الصندوق، وتمنح عملاء الصندوق تسهيلات ائتمانية واعتمادات مستندية من الجهات التمويلية بضمان من الصندوق.

ويعمل صندوق التنمية الزراعية حاليا على إطلاق خدمات ومنتجات تدعم خدماته الائتمانية، وتشمل رفع كفاءة الخدمات الائتمانية من حيث بناء فريق ائتمان مركزي.