مليون رحلة عمل لموظفات سعوديات ضمن برنامج وصول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول» العام الماضي 2018 نحو مليون رحلة عمل، استفدن منها موظفات سعوديات التحقن في البرنامج الذي يهدف إلى تيسير وتسهيل نقل المرأة السعودية العاملة من وإلى مقر العمل.

وبلغ إجمالي السعوديات المستفيدات من برنامج «وصول» في العام الماضي، 12,851 سعودية.

تحديثات على برنامج وصول

• فترة تسجيل الموظفة بالتأمينات أقل من 36 شهرا

• ألا يتجاوز الأجر الشهري المسجل 8 آلاف ريال

• مقدار الدعم الشهري ثابت بواقع 80% من التكلفة

• حد أقصى للدعم المقدم 800 ريال شهريا

• إلغاء المشاركة المالية الشهرية بواقع 200 ريال

• امتداد فترة الدعم لتصل إلى 12 شهرا