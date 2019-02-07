تراجع أرباح السعودية للكهرباء 74 % إلى 1.78 مليار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تراجعت أرباح الشركة السعودية للكهرباء خلال العام الماضي (2018) بنسبة 74% لتبلغ 1.78 مليار ريال مقابل أرباح 6.9 مليارات ريال تم تحقيقها خلال 2017، قلصت الشركة خسائرها خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 32%، حيث سجلت خسائر بقيمة 3.8 مليارات ريال مقابل خسائر بـ 5.5 مليارات ريال خلال الربع المماثل من 2017.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع تداول أمس، أن الخسارة التشغيلية للربع الرابع بلغت 2.1 مليار مقابل خسائر بـ 3.8 مليارات ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 45%. في حين بلغ إجمالي الخسارة للربع 2.4 مليار مقابل خسائر بـ 957 مليون ريال خلال الربع المماثل بارتفاع 148%.

وبلغت ربحية السهم عن كامل العام 0.43ريال، ومقابل 1.66ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وأشار البيان إلى أن الانخفاض في صافي الخسارة للربع الرابع، مقارنة بالربع المماثل من 2017، يعود بشكل أساسي إلى تضمن نتائج الربع المماثل من العام السابق على بند غير متكرر يخص تكاليف برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية، كما أسهم تحسن الكفاءة التشغيلية في الحد من أثر كل من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، وارتفاع تكاليف التمويل، وترشيد استهلاك الطاقة خلال الربع الحالي.

فيما يرجع سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الرابع، مقارنة بالربع الثالث بشكل أساسي؛ إلى انخفاض إيرادات التشغيل نتيجة لموسمية المبيعات.

كما يعود سبب الانخفاض في صافي الربح لكامل عام 2018، مقارنة مع 2017 بشكل رئيسي إلى تضمن نتائج العام السابق على إيرادات غير متكررة؛ نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات (التي قابلها جزئيا تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية)، كما تأثرت نتائج الفترة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، إضافة إلى تأثرها بالارتفاع في تكاليف التمويل للفترة الحالية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك على الرغم من التحسن في الكفاءة التشغيلية، الذي أسهم في انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.

أسباب انخفاض الأرباح خلال 2018

تضمن نتائج عام 2017 على إيرادات غير متكررة نتيجة شطب رصيد حساب مديونية رسوم البلديات (والتي قابلها جزئيا تكاليف غير متكررة مرتبطة ببرنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية)

تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15

تأثرها بالارتفاع في تكاليف التمويل، وذلك على الرغم من التحسن في الكفاءة التشغيلية، والذي ساهم في انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية

ترشيد استهلاك الطاقة

أسباب الخسائر خلال الربع الرابع 2018