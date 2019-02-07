شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف نهاية جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5.13 درهم، ليعود بذلك مرة أخرى اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يعد إشارة إيجابية، وبالتزامن مع ارتفاع كمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاوم 5.29 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.10 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.11 وبين مستوى المقاومة هو 5.16 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد