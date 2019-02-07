شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات دبي الوطني (EMIRATESNBD) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 10 درهم، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة السابق عند 9.70 درهم، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة إيجابية، كما نجح السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الصاعدة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 10.60 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.99 درهم وبين مستوى المقاومة هو 10.03 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط