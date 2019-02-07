شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام السودان (ALSALAMSUDAN) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1.20 درهم منخفضا بفجوة سعرية، ومقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 1.19 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 1.02 درهم. لذلك نوصي بمراقبة السهم خاصة جلسة اليوم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط