شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1.31 درهم، متجاوزا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يعد إشارة إيجابية، ويواجه السهم حاليا مستوى المقاومة المحوري عند 1.35 درهم، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.60 درهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.26 وبين مستوى المقاومة هو 1.36 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد