شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير لينهي جلسة امس الأربعاء عند مستوى 3.56 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ بداية تداوله، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 3.60 درهم، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي والنفسي عند 3 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 3.80 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.41 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.71 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط