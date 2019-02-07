شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يسجل اعلى مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم لرابع جلسة على التوالي حيث انهى امس الأربعاء عند مستوى 4.36 درهم، وهو اعلى مستوى يحققه السهم في عامين ونصف، مما يعكس ارتفاع وتيرة الشراء خلال الجلسة، كما تمكن السهم من تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands " مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 4.55 درهم. شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.20 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.34 وبين مستوى المقاومة هو 4.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد