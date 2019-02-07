شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) مازال يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 07-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال المؤشر يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 10620ومستوى 10800 نقطة. حيث انهى تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 10683 نقطة، في الوقت الذي لا يعكس فيه المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، لذلك نتوقع ان يستمر المؤشر بالتداول العرضي ما بين المستويين المذكورين حتى اختراقه احدهم. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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