شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صدور نتائج أعمال عمالقة التكنولوجيا..ما ترتيب القيمة السوقية للشركات الأمريكية الكبرى؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم بعد ارتفاعه أمس بنسبة 1.8% ليشكل دعماً ملحوظاً لـ"ناسداك"، وفي ضوء المكاسب التي حققها السهم مؤخراً، استعادة صانعة "آيفون" مكانتها كأكبر شركة أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية.



وقفز سهم "آبل" بنسبة 12.7% على مدار الخمس جلسات الماضية، أي بعد إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأخيرة من عام 2018.



كان سهم "آبل" قد سجل ادنى مستوى في عشرين شهراً عند 142.1 دولار في جلسة الثالث من يناير/كانون الثاني الماضيي، ومنذ ذلك الحين، ارتفع السهم بنسبة 22.6%.



وبناءً على ذلك، ارتفعت القيمة السوقية لـ"آبل" إلى 821.7 مليار دولار في المرتبة الأولى كأكبر شركة أمريكية متفوقةً على "مايكروسوفت" التي بلغت قيمتها 817.4 مليار دولار.



أما في المرتبة الثالثة، فقد حلت "أمازون دوت كوم" بقيمة ناهزت 815.1 مليار دولار تليها "ألفابت" (المالكة لمحرك البحث الإلكتروني جوجل) بقيمة 791.6 مليار دولار.