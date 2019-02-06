شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أي مدى حققت خطة المدير التنفيذية لـ"جنرال موتورز" نجاحاً؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال موتورز" الأربعاء تحقيق نتائج أعمال إيجابية في الربع السنوي الرابع من عام 2018 فاقت توقعات الأسواق بدعم من انتعاش مبيعات الشاحنات في السوق الأمريكي على الرغم من تباطؤ مبيعات الشركة بوجه عام في السوق الصيني.



وسجلت الشركة أرباحاً معدلة بنحو 1.43 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى أرباح معدلة بحوالي 1.22 دولار للسهم.



وصعدت إيرادات شركة السيارات الأمريكية في الربع السنوي الماضي إلى 38.4 مليار دولار مقابل التوقعات عند 36.48 مليار دولار.



وصرحت المديرة التنفيذية للشركة "ماري بارا" بأن "جنرال موتورز" حققت أرباحاً قوية رغم ضبابية صناعة السيارات عام 2018 مشيرةً إلى أن إدارتها سوف تواصل اتخاذ قرارات جريئة لقيادة التحول في هذه الصناعة وتعزيز التوزيعات النقدية للمساهمين.



ورغم هذه النتائج، أعرب محللون عن شكوكهم بشأن أعمال "جنرال موتورز" وخطة "بارا" في الفترة المقبلة نظراً لضعف الرؤية حيال الاقتصاد الصيني.



وكانت "بارا" قد أعلنت عن خطة لخفض أربعة عشر ألف وظيفة لتوفير نفقات بحوالي ستة مليارات دولار بحلول عام 2020، وهي خطة أثارت غضب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" واتحادات العمال والساسة على حد سواء.



وبدأت "جنرال موتورز" بالفعل يوم الاثنين الماضي تسريح أكثر من أربعة آلاف عامل في إطار خطة المديرة التنفيذية لإعادة هيكلة الشركة.



وأنفقت "جنرال موتورز" 1.3 مليار دولار خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي على أنشطة مختلفة مضيفةً ان خفض العمالة سيصحبه خفض في إنتاج السيارات السيدان التقليدية لصالح دعم إنتاج السيارات الرياضية والشاحنات.



وظهر دعم الشركة لإنتاج الشاحنات في إعلان أمس عن إضافة ألف وظيفة في مصنعها بمدينة "متشيجان".