شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد اتفاقية موحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والان نبدء بالتفاصيل
وقال "الشويش"، في تصريح له عقب الاجتماع: "تم استعراض تقارير متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الرياض عام 2013م، بالإضافة إلى استعراض تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".
وأشار إلى أن الاجتماع تابع تطورات إعداد اتفاقية موحدة جديدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الأعضاء، والتي حظيت بدراسة متعمقة ومتأنية من عدد من خبراء الاستثمار في الجهات المعنية بالدول العربية، كذلك تم استعراض مصفوفة خطة التعاون العربي الإفريقي، والتي ستعرض على القمة العربية الأفريقية، التي مخطط لها أن تعقد خلال هذا العام بالمملكة.
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