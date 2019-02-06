الرقابة المالية تشطب شركة مصر لاستشارات التأمين من سجل الخبراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 9 لسنة 2019، بشأن شطب قيد شركة مصر لاستشارات التأمين من سجل خبراء التأمين الاستشاريين. ونصت المادة الأولى من القرار :"شطب تسجيل شركة مصر لاستشارات التأمين من سجل خبراء التأمين الاستشاريين (شخص اعتبارى) المعد لذلك من قبل الهيئة لفقدها شرط من شروط القيد، وذلك وفقاً للمادة رقم 66 من القانون رقم 10 لسنة 1981.

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