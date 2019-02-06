شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بفعل صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع خسائر الذهب وارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وعزف المستثمرون عن شراء الذهب والفضة في الآونة الأخيرة بفعل صدور بيانات اقتصادية إيجابية في الولايات المتحدة فضلاً عن التفاؤل بشأن المحادثات التجارية مع الصين.



كانت وزارة العمل قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد الأمريكي 304 آلاف وظائف في يناير/كانون الثاني رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 4%.



وشدد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة ولكن سيتم تقييم البيانات الصادرة في الفترة القادمة للوقوف على السياسة النقدية المناسبة.



أما على صعيد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، فقد أعلن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" القيام بزيارة لعى رأس وفد رفيع المستوى إلى بكين للتوصل إلى تسوية.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار أمام عدد من العملات الرئيسية بحلول الساعة 19:23 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.4 نقطة مسجلاً أعلى مستوى عند 96.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.05 نقطة.



وأغلقت الفضة على انخفاض بنسبة 0.9% اول ما يعادل 13.5 سنت إلى 15.701 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 15.87 دولار وأقل سعر عند 15.64 دولار.



وانخفضت أسعار الذهب عند التسوية بنسبة 0.4% غلى 1314.4 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر بالجلسة عند 1319.9 دولار وأقل سعر عند 1310.9 دولار.