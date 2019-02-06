شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 06-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط محاولات للتعافي ليقترب من المقاومة المحورية 54.40، وكما أشرنا اليوم، الثبات دون هذا المستوى سيبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، معتمدين على اكتمال نموذج وتد صاعد يملك أهداف سلبية تبدأ عند 51.46، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يؤكد السعر اختراق مستوى 54.40.

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