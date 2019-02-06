شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تعلن زيادة مخزونات النفط في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة أن مخزونات النفط في البلاد ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى زيادة بحوالي 3.7 مليون برميل.



وعلاوة على ذلك، كشفت الوكالة الحكومية عن ارتفاع مخزونات البنزين بحوالي نصف مليون برميل إلى 257.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الاول من فبراير/شباط.



ويقدر إجمالي مخزونات الخام في الولايات المتحدة حالياً بحوالي 447.2 مليون برميل مقارنة بـ420.3 مليون برميل في نفس الفترة من عام 2018.



على النقيض، تراجعت مخزونات نواتج التقطير في أمريكا 2.3 مليون برميل إلى 139 مليون برميل مقارنة بحوالي 141.8 مليون برميل في نفس الفترة من العام الماضي.