شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد للتأمين": بدأنا تعديل المخالفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني أن الشركة بدأت تعديل المخالفات منذ تسلم خطاب مؤسسة النقد السعودي "ساما"عبر خطة إصلاحية سنسلمها خلال أيام قليلة.

وأوضح حسام القناص في مقابلة مع قناة العربية أن قرار"ساما"بمنع الشركة من قبول مشتركين جدد بتأمين المركبات سيؤثر سلبا على الشركة بالأجل القصير وعلى حجم الإنتاج، لاسيما أن تأمين المركبات يمثل الجزء الأكبر من أعمال الشركة.

وببين أن الإيقاف لا يشمل الفروع الثانية للتأمين، مؤكدا أن الشركة قادرة على تنويع محفظتها داخل تأمين المركبات عبر التركيز على الإضافات والتجديدات.

وكانت الاتحاد للتأمين التعاوني قد تسلمت خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، متضمنا قرارها بمنع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات اعتبارا من يوم الاثنين الماضي.