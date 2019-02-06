شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تُعلن الإيقاف المجدول لمصنع شركة تابعة لمدة 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عن القيام بإيقاف مجدول لمصنع البولي بيوتيلين ترافثاليت (PBT) التابع لشركة سبكيم للكيماويات "إحدى الشركات التابعة لسبكيم"، وذلك بهدف إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

ووفقاً لبيان الشركة، المنشور على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء، تُسهم عملية الجدولة في رفع مستوى الاعتمادية.

ويأتي التوقف المُجدول- المُقرر اعتباراً من 6 فبراير الجاري- ضمن خطة عمل وميزانية الشركة لعام 2019.

هذا ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقف لقرابة ثلاثة أسابيع، علماً بأن الأثر المالي لهذا التوقف يعتمد على المدة الفعلية للتوقف خلال فترة الصيانة الدورية، وسيظهر هذا الأثر في نتائج الربع الأول من عام 2019.

وتحقيقاً لالتزامات الشركة تجاه عملائها، فقد تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة للتخفيف من تأثير هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في يناير الماضي، عن إيقاف مجدول لمصنع الشركة العالمية للدايول، إحدى الشركات التابعة، بهدف الإسهام في رفع مستوى الاعتمادية وكفاءة الإنتاج.

وبدأ التوقف بمصنع الشركة العالمية للدايول، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 15 يناير الماضي، لقرابة (41) يوماً.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 180.3 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 121.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 543 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 273 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.