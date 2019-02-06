شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض بعد استيعاب خطاب "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم في أعقاب استيعاب المستثمرين لتصريحات الرئيس "دونالد ترامب" في خطاب "حالة الاتحاد" بالإضافة إلى تدفق المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



وكان "ترامب" قد أفاد في خطابه أمس بأن الكونجرس عليه إيجاد تسوية لقضية الهجرة مشدداً على أن إنشاء جدار حدودي مع المكسيك سيعزز أمن الولايات المتحدة.



وأضاف "ترامب" أن أي اتفاق تجاري مع الصين سوف يشمل التشديد على ضرورة إجراء الصين تغيرات جذرية في سياستها التجارية مع واشنطن.



وارتفع سهم "سناب" – الشركة المالكة لتطبيق "سناب شات" – بحلول الساعة 15:23 جرينتش بنسبة 22.5% إلى 8.7 دولار بعد إعلان الشركة أمس عن تسجيل خسائر أقل من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي وزيادة عدد مستخدميها إلى 186 مليون مستخدم يومياً.



وانخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:26 جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 56 نقطة) إلى 25355 نقطة، كما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 7363 نقطة، في حين تراجع "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 2728 نقطة.