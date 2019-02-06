شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الكوبالت تسجل أدنى مستوى في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الكوبالت خلال تعاملات اليوم مسجلة أدنى مستوى في عامين بعد ارتفاع المعروض من جمهورية الكونغو الديمقراطية الأمر الذي يمنح أملاً لشركات صناعة السيارات الكهربائية.



وهبط سعر المعدن الصناعي بأكثر من 40% منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليتم التداول عليه بين 18.75 دولار و20.35 دولار للرطل، بحسب "فاست ماركتس".



وسوف تهديء هذه الأنباء من مخاوف شركات صناعة السيارات الكهربائية حيث أن الكوبالت يستخدم في إنتاج البطاريات لاسيما مع زيادة المعروض في الكونغو – التي يأتي منها ثلثي الإمدادات العالمية رغم كونها من أفقر الدول.



وارتفع إنتاج الكونغو بنسبة 44% من الكوبالت عام 2018 ليصل إلى 106.439 ألف طن بناء على بيانات حكومية.



وكانت أسعار الكوبالت قد قفزت إلى أعلى مستوياتها في عشر سنوات خلال أبريل/نيسان عام 2018 مسجلةً أربعين دولاراً للرطل.



ومن المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكهربائية في السنوات القادمة بعد أن قفزت مبيعاتها إلى نحو مليوني سيارة عام 2018، بارتفاع نسبته 66% من عام 2017.



من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:53 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1349.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1356 دولاراً، وأقل سعر عند 1332 دولاراً للأوقية.