شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دار التأمين السنوية ترتفع 29% واقتراح بتوزيعات نقدية لأول مرة منذ التأسيس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة دار التأمين ارتفاع أرباحها بنسبة 28.9% خلال العام 2018.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه حققت صافي أرباح بلغت 10.64 مليون درهم، مقارنةً مع 8.12 مليون درهم للعام السابق، مما يبشّر بالنمو المستمر للأرباح في المستقبل القريب.

وأوصى مجلس الإدارة بمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية لأول مرة منذ التأسيس خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم.

وسجّل إجمالي الأقساط المكتتبة انخفاضاً خلال الفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 حيث وصلت إلى 210.88 مليون درهم بالمقارنة مع 219.47 مليون درهم سُجلت خلال العام السابق، وذلك نتيجة سياسة انتقاء الأخطار المكتتبة التي تمت بشكل منهجي ومنظم.

أما بالنسبة إلى صافي المطالبات المتكبدة خلال عام 2018 فقد سجلت انخفاضاً إيجابياً بنسبة 20.84% إلى 84.44 مليون درهم بالمقارنة مع 106.67 مليون درهم خلال العام السابق.

ويعود ذلك بشكل مباشر لخفض تكلفة المطالبات المتكبدة في جميع خطوط الأعمال. وسجلت نسبة صافي المطالبات المتكبدة من صافي أقساط التأمين المكتسبة تحسناً ملحوظاً حيث انخفضت إلى 56.9% في العام2018 مقابل 67.6% من العام السابق. وارتفع صافي دخل الاكتتاب بقوة في عام 2018 بنسبة وصلت إلى 24.2% إلى 45.75 مليون درهم بالمقارنة مع 36.85 مليون درهم سُجِّلت خلال العام السابق.

ولقد ارتفعت العوائد الاستثمارية إلى 4.36 مليون درهم لعام 2018 مقارنةً مع 2.89 مليون درهم للعام السابق، وذلك من خلال قيام دار التأمين بالاستثمار في العقارات ذات عوائد إيجار عالية خلال الربع الأول من 2018. كما أن إجمالي أصول الشركة من النقد وما يعادله شكلت 19.4% من إجمالي أصول الشركة للفترة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، مجسدةً ثبات موقع الشركة المالي.

أما بالنسبة إلى النفقات الإدارية والعامة، فلقد ارتفعت خلال هذه الفترة مقارنة بالعام السابق ولكنها ضمن الميزانية المحددة لعام 2018. ومن ناحية تقنية المعلومات والعمليات، فلقد طبقت الشركة نظام الضرائب ذات القيمة المضافة التي تم تطبيقها في الدولة في الأول من يناير 2018. مما أدى إلى زيادة النفقات الجارية بشكل ملحوظ خلال العام 2018 والتي بلغت 2.96 مليون درهم، بأثر رجعي عن وثائق صدرت خلال سنة 2017 وامتد أثرها لسنة 2018، وذلك طبقاً لقوانين ضريبة القيمة المضافة المتّبعة في الدولة.

وقامت دار التأمين بتوسيع شبكة أفرعها داخل الدولة خلال عام 2018، من خلال افتتاح فرعين جديدين أحدهما في ديرة – دبي، والآخر بمنطقة المرور – أبو ظبي. وبذلك يرتفع عدد فروعها داخل الدولة إلى 8 أفرع، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في أبوظبي.

ووافقت الجمعية العامة لشركة "دار التأمين" على إصدار سندات شق أول من رأس المال غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 15 مليون درهم.

وكانت دار التأمين قد حققت أرباحا بقيمة 8.12 مليون درهم خلال 2017 مقارنة مع خسارة بلغت 19.04 مليون درهم خلال 2016.