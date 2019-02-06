شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسمنت السعودية" تُوصي بتوزيع 1.75 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الأسمنت السعودية بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2018 بقيمة 267.75 مليون ريال بما نسبته 17.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.75 ريال للسهم.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من العام 2018 بقيمة 229.5 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال واحد للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 275.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 346 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 20.3%.