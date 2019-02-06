شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع لليوم الثالث على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى حوالي شهرين ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.73$،وسجل أعلى مستوي 53.83$ ،وأدنى مستوي 52.86$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 2.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.5 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 1 شباط/فبراير ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.2 مليون برميل.

وعلى حسب هذا البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 447.2 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ الأسبوع المنتهي 28 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 1.3 مليون برميل ، فى ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثاني على التوالي ليظل الإجمالي عند 11.9مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.