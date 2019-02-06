شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتراجع لليوم الرابع على التوالي بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوع ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تباطؤ مستويات الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% حتى الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.71$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.81$،وسجلت الأعلى عند 15.85$ ، والأدنى عند 15.71$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.15% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعدما طغي تأثير صعود الدولار على ارتفاع أسعار النحاس لأعلى مستوى فى شهرين.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، مواصلا صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 95.97 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

تأتي عمليات شراء العملة الخضراء كأفضل استثمار حاليا بسوق صرف العملات الأجنبية ، وبدعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى فى أسبوع.

يضغط سلبا أيضا على أسعار الفضة تباطؤ الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل ارتفاع شهية المخاطرة فى الأسواق المالية ، تفاؤلا بقرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.