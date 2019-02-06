شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستفيد من "ذهبية التقاعد" ؟ والان نبدء بالتفاصيل
واستعرضت الصقير خلال اللقاء عددًا من الخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدات، مؤكدة أهمية العمل بعد سن التقاعد, حيث إن الإنسان العملي ينظر إلى مرحلة التقاعد من العمل على أنها بداية وانطلاقة جديدة في حياته على مستوى العمل، وأيضا الحياة الاجتماعية, حيث ترتفع درجة الأهمية لديه وتجده يمارس أعماله الخاصة ويدير حياته الاجتماعية بطريقة منظمة وأفضل من السابق.
وناقشت الصقير عدداً من المحاور المهمة أبرزها كيف تكسب المتقاعدة حضوراً ووجوداً مجتمعياً، وتمتع المتقاعدة بحياة صحية ونفسية متميزة بعد التقاعد، بالإضافة إلى تأثيرها الحقيقي في الجهات الحكومية والخاصة، كما تحدثت عن نشر ثقافة التقاعد للمقبلات عليه وفتح جميع القنوات والمجالات التي تقضي فيها المتقاعدة وقتها.
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