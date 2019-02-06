دناتا تزيد ملكيتها في اثنتين من الشركات المشتركة بدبي

الخليج 365 - الإمارات:

رفعت "شركة دناتا" ملكيتها في اثنتين من الشركات المشتركة بدبي، حيث اشترت حصة 50% من " شركة فريت ويركس " التابعة لـ" شركة دبي إكسبريس "، وأصبحت بذلك تملك دبي إكسبريس بكاملها.

وحسب ما أورد موقع "البوابة"، اشترت دناتا أيضاً حصة 25.5% من " شركة بولور لوجيستكس " التابعة لـ"مجموعة كانو"، لتزيد حصتها فيها إلى 51%.

وقالت الشركة إنها اتفقت مع الأطراف المعنية على عدم إعلان تفاصيل الصفقتين، وإن فرق القيادة الحالية ستستمر في إدارة أعمال وعمليات الشركتين.

وتأسست فريت ويركس في 1976 بدبي، وهي شركة دولية لتخليص ونقل البضائع وإدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، وتشمل خدماتها مجموعة واسعة من حلول النقل والخدمات اللوجستية، الامتثال الجمركي وتخطيط الشحن ونقل قطع غيار الطائرات والسفن، وتوفير الخدمات الكاملة لمختلف الأحداث والمناسبات والمعارض.

وتعتبر بولور لوجستكس من أكبر مزودي الحلول اللوجستية في الإمارات، وتعمل ضمن 106 دول، وتشمل خدماتها النقل متعدد الوسائط والخدمات الجمركية وإدارة سلسلة التوريد الشاملة وإدارة المشاريع الصناعية.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر، والحلول التقنية وخدمات تموين الطائرات في 127 مطاراً ضمن 85 دولة عبر الشرق الأوسط وأوروبا ودول منطقة حوض المحيط الهادي الآسيوية والأميركيتين.

وتخدم الشركة وهي من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم يومياً أكثر من 1,800 رحلة و240 ألف راكب، وتناول 8,400 طن من الشحنات، مع ترتيب أكثر من 21 ألف حجز فندقي، وتحميل ما يفوق 320 ألف وجبة طعام على الرحلات الجوية.