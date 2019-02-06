نائب رئيس غرفة الحبوب: المصريون يستهلكون 8 ملايين طن دقيق سنويا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسين البودى نائب رئيس غرفة الحبوب ورئيس شعبة مطاحن 82% باتحاد الصناعات، أن استهلاك المصريين من الدقيق يتراوح ما بين 7 ملايين و 800 ألف طن إلى 8 ملايين طن سنويا، منها 3 ملايين و200 ألف طن ، تنتج محليا ، والباقى يتم استيراده من الخارج مخصصة للخبز المدعم.
وقال - فى تصريحات خاصة لـ "أ ش أ"، إنه يتم استهلاك من 9 ملايين الى 10 ملايين طن قمح مدعم ، يخصص منها 3 ملايين و100 ألف طن لإنتاج الخبز المدعم ، ويتم استيراد 6 ملايين و500 ألف طن من القمح من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا ورومانيا وأوكرانيا.
وأشار إلي أنه يتم إنتاج 4 ملايين و500 الف طن دقيق فاخر 72 % يستخدم فى صناعة الخبز الفاخر، وذلك من بين كميات القمح المستوردة، مضيفا أن الشعبة تسعى إلى تعزيز أرصدة المطاحن لتلبية الاحتياجات اللازمة.
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