شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الارتفاع وعيار 21 يسجل 645 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت أسعار الذهب للارتفاع فى تعاملات اليوم الأربعاء 6 فبراير، بقيمة جنيه واحد فقط مع توقعات بتحرك السعر نحو الصعود خلال الساعات القادمة، نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب العالمية لتسجل 1314 دولار.

وكانت أسعار الذهب سجلت استقرارا ملحوظا يومى الاثنين والثلاثاء نتيجة شبه استقرار سعر الذهب عالميا، وسجل الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 645 جنيها للجرام ويعتبر هذا العيار هو الأكثر رواجا وتداولا فى السوق المصرى.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 553 جنيها.

عيار 21: 645 جنيها.

عيار 24: 737 جنيها.

الجنيه الذهب: 5160 جنيها.

أوقية الذهب : 1314 دولار.

وأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى تجار العملة أو ما يسمى بالسوق السوداء.

وربما تشهد أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى فى فروق أسعار المصنعية والتى تختلف من جواهرجى إلى آخر لكن سعر الجرام نفسه لا يتغير بين كافة محافظات القطر المصرى.