شكرا لقرائتكم خبر عن "مشاركة المالية" تقود طرح "القحطاني للمزادات" في السوق السعودية الموازية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد إبراهيم بن فهد العساف، الرئيس التنفيذي لشركة مشاركة المالية، المستشار المالي ومدير الطرح لشركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية "القحطاني للمزادات"، أن شركة مشاركة المالية ستقوم بطرح 780 ألف سهم عادي، تعادل 39% من أسهم شركة القحطاني للمزادات، وذلك في السوق الموازية على المستثمرين المؤهلين كأول شركة من نوعها تطرح في سوق الأسهم السعودي.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أشار العساف إلى أن "القحطاني للمزادات" هي أولى شركات المزادات التي تطرح طرحا عاما حيث إنها تحقق عوائد جاذبة للمستثمرين.

كما ذكر العساف بأن "مشاركة" قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لتقديم عرض مفصل عن شركة "القحطاني للمزادات" وأدائها المالي، وسجل إنجازاتها، واستراتيجياتها المستقبلية، بهدف تمكين المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها من تكوين صورة واضحة عن الشركة.

كما أوضح مازن الدندشلي مدير المصرفية الاستثمارية في مشاركة المالية إلى أن العرض الترويجي للاكتتاب في " القحطاني للمزادات" سيكون في يوم الأحد 05/06/1440هـ (الموافق 10/02/2019م) في مدينة الرياض، وفي يوم الثلاثاء 07/06/1440هـ (الموافق 12/02/2019م) في مدينة الخبر.

كما ستبدأ فترة الطرح في يوم الخميس 09/06/1440هـ (الموافق 14/02/2019م) وتنتهي في تاريخ الاثنين 27/06/1440هـ (الموافق 04/03/2019م). مؤكدا أن "مشاركة المالية" أتمت كافة الاستعدادات اللازمة لنجاح الاكتتاب.

وأشار الدندشلي، إلى توفر طلبات الاكتتاب وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرون المؤهلون، مع العلم بأن كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالاكتتاب متوفرة في نشرة الإصدار المنشورة على موقع شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية، وموقع شركة مشاركة المالية.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر 2018 على طلب شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية طرح 780 ألف سهم تمثل ما نسبته (39%) من أسهمها، البالغة 2 مليون سهم، حيث يبلغ رأس مال الشركة 20 مليون ريال سعودي.

وتأسست شركة سعود حزام القحطاني للمزادات العلنية والعالمية في العام 2011، وتعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال المزادات في المملكة والشرق الأوسط والمتخصّصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية لبيع السيارات والمعدات والشاحنات والمولدات الكهربائية ومكائن اللحام وباصات النقل وخزانات الوقود وخزانات المياه والأثاث الفندقي والغرف الجاهزة والمواد التالفة من حديد ونحاس وغيرها بالإضافة إلى المعامل والمصانع ومعدات الحفر والمعدات الخاصة ذات الحمولة العالية وغير ذلك.