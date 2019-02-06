شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية تتخارج من "مطاحن الدقيق الفاخر" وتحول نسبة شراكتها لشركة جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تبوك الزراعية عن تخارجها من شراكتها في شركة مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة، وتحويل نسبة شراكتها إلى شركة جديدة مع أحمد حسين العمري مختصة في صناعة الأعلاف المركبة والمتاجرة.

وقالت تبوك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث مرتبط بموافقة الجهات المختصة كالمؤسسة العامة للحبوب وصندوق التنمية الصناعية وهيئة السوق المالية.

وأفاد البيان، بأنه سيتم تحديد الأثر المالي للتخارج من خلال تحديث الدراسات الاقتصادية لمشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة المدرج ضمن مشاريع زيادة رأس المال؛ وهذا ما يتوقع له أن ينعكس إيجابيا على ربحية السهم بشركة تبوك الزراعية بإذن الله تعالى

هذا وستكون الشركة الجديدة بديلاً لمشروع شركة تبوك للأعلاف المركبة المدرج ضمن مشاريع زيارة رأس المال والموضحة باعلان الشركة بتاريخ 6 نوفمبر 2017.

وكانت تبوك قد انتهت، في نوفمبر الماضي، من وثيقة شروط التعاقد مع مؤسسة أحمد حسين العمري، وذلك لإنشاء الشركة الجديدة "مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة".

وأفادت تبوك باستكمالها تأسيس شركة مطاحن الدقيق الفاخر المحدودة وتوقيع عقد تأسيسها برأسمال قدره 1.250 مليار ريال، تبلغ حصة تبوك منه 60%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.5 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسائر بلغ 13.4 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى الصعيد ذاته تراجعت خسائر الشركة بنسبة 66.2% إلى 6.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 19.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.