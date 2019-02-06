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شكرا لقرائتكم خبر عن "الجرافات البحرية" تفوز بمشروع إنشاء جزر اصطناعية في أبوظبي بقيمة 5.2 مليار درهم والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "الجرافات البحرية الوطنية" عن فوزها بمشروع إنشاء جزر اصطناعية في امتياز "غشا"، الواقع في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 5.18 مليار درهم.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأن المشروع يتألف من بناء 11 جزيرة اصطناعية.
وجدير بالذكر أن الشركة بدأت، في نوفمبر الماضي، الأعمال التحضيرية لمشروع محطة الحاويات الثانية في ميناء خليفة، الذي فازت به الشركة بعد منافسة مع عدة شركات عالمية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 46.43 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام 2018، مقابل صافي ربح في الربع المقابل من العام 2017 بلغ 22.45 مليون درهم.
وحققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 56.69 مليون درهم مقابل صافي ربح بلغ 24.52 مليون درهم بنفس الفترة المقابلة من 2017.
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