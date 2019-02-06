شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "كهرباء السعودية" تتراجع 32% بالربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للكهرباء، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 31.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.8 مليار ريال مقابل صافي خسائر بلغ 5.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغت 2.1 مليار ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغت 3.8 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الخسائر في الربع الرابع من 2018 إلى تضمن نتائج الربع المماثل من العام 2017 على بند غير متكرر يخص تكاليف برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية.

كما ساهم تحسن الكفاءة التشغيلية في الحد من أثر كل من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، وارتفاع تكاليف التمويل، وترشيد استهلاك الطاقة خلال الربع الرابع من 2018.

وعلى العكس ارتفعت إيرادات الشركة إلى 13 مليار ريال خلال الربع الرابع مقابل إيرادات بلغت 11.5 مليار ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى الصعيد ذاته، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 74.2% إلى 1.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 6.9 مليار ريال في العام 2017.

جدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 53.3% إلى 5.6 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 12.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.