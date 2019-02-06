شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يعود للسلبية- تحليل - 6-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يصمد سعر الزوج مطولا فوق مستوى 125.60 والذي طالما شكّل مقاومة إضافية أمام المحاولات التصحيحية الصاعدة لتلاحظ بدء تشكيله لتداولات سلبية وتحقيقه لمستوى 125.05. ثبات السعر ضمن محاور القناة الهابطة يؤكد استعداده لاستهداف مستويات سلبية إضافية بانجذابه نحو 124.45 وصولا نحو 123.50. تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء يؤكد تخلص السعر من الضغوط الإيجابية لنتوقع بدء تجميعه للعزم السلبي ليسهل ذلك من مهمة الوصول نحو المحطات السلبية المذكورة سابقا. طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 124.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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