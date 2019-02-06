شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على تداولات سعر البلاتين– تحليل - 6-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال عر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل الجانبي نظرا لانحصاره المتكرر ما بين الحاجز المستقر عند 825.00 والدعم المتمركز حول 775.00, كذلك استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية يقلص من فرص تحرر السعر من المحاور المسيطرة ليستمر بالتذبذب ما بين المحاور المذكورة سابقا.

نذكر مجدد بأن نجاح السعر باختراق الحاجز الأولي سيؤكد استعداده لتشكيل تداولات تصحيحية صاعدة ليحاول بذلك الضغط على المقاومة المحورية الممتدة نحو 876.00, بينما تسلله دون الدعم المتمركز حول 775.00 يدعونا لترجيح التداولات السلبية والتي تستهدف بدورها مستوى 748.00 وصولا نحو 660.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 775.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي