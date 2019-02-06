شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الهجوم الصاعد– تحليل -6-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر النحاس تأثره بسيطرة الميل الصاعد بثباته مؤخرا فوق مستوى 2.8100 معززا ذلك ترجيحنا بمحاولة تحقيق المزيد من الأهداف الإيجابية, لذلك سنبقى بانتظار الوصول خلال الفترة القريبة نحو 2.8450 والذي بتجاوزه سيؤكد استعداده للاندفاع نحو 2.9000 بتداولات الفترة المتوسطة.

اندفاع المتوسط المتحرك 55 نحو دعم القناة الصاعدة والمتمركز حول 2.7420 يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد وليتماشى ذلك مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك بثباته المتكرر ضمن مستوى تشبع الشراء.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7800 و 2.8450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد