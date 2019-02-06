الباوند مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد- تحليل - 6-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج بتداولات يوم أمس للضغوط السلبية لنلاحظ تسلله دون دعم القناة الصاعد متكبدا بذلك بعض الخسائر بوصوله نحو 142.05, نتوقع بتشكيل الدعم المكسور لمقاومة جديدة عند 143.10 تجديد المحاولات السلبية لتمتد الخسائر نحو 141.45 وصولا لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 140.40. هبوط مؤشر ستوكاستيك الحاد واستقراره ضمن مستوى تشبع البيع يعزز بدوره سيطرة الميل الهابط ليستمر بتقديم العزم السلبي والمطلوب لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 142.80 و 141.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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