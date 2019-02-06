هولندا, سهم إي إن جي يتمسك بالمحاولات الصاعدة- تحليل - 6-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر السهم ثبات إيجابي جديد فوق الدعم المحوري والممتد نحو 10.06 لنلاحظ بدء تشكيله لتداولات صاعدة بوصوله نحو 10.40. تحرر مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع البيع يؤكد تخلص السعر من الضغوط السلبية ليبدأ بتجميع العزم الإيجابي من جديد وليزيد ذلك من فرص الوصول نحو الهدف الرئيسي الأول والمستقر حول 10.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 10.20 و 10.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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