شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يمدد خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليمدد خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية ، فى الوقت نفسه تعاني العملة الأوروبية الموحدة من توالي البيانات التي تؤكد على وجود تراجع حاد فى النمو الاقتصادي فى أوروبا.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% حتى الساعة 08:10 جرينتش ،ليتداول عند 1.1383$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1405$ ،وسجل الأعلى عند 1.1409$ ، والأدنى عند 1.1380$ الأدنى منذ 25 كانون الثاني/يناير.

فقد اليورو يوم الثلاثاء نسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعدما أظهر مسح أن أعمال منطقة اليورو نمت خلال كانون الثاني/يناير الماضي بأضعف وتيرة لها منذ منتصف عام 2013.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.2% ، مواصلا صعوده لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 95.97 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي استمرار صعود العملة الأمريكية بعدما أظهر المستثمرين القليل من رد الفعل تجاه خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول حالة الاتحاد ،والذي تناول قضايا الميزانية والتجارة ، ولم يتضمن مفاجآت غير متوقعة.

فى المقابل تتوالي البيانات فى أوروبا التي تؤكد على وجود تراجع حاد فى النمو الاقتصادي فى منطقة اليورو ، الأمر الذي قلص من احتمالات قيام المركزي الأوروبي بتطبيع السياسة النقدية خلال النصف الثاني من هذا العام.