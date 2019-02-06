أرباح والت ديزني تتراجع 36% في الربع الأخير 2018

بلغت إيرادات والت ديزني 15.30 مليار دولار في 3 أشهر

الاقتصادي:

تراجعت أرباح شركة "والت ديزني" الأميركية للترفيه بـ36% خلال الربع الأخير 2018، إلى 2.78 مليار دولار (1.86 دولار للسهم)، مقابل 4.42 مليار دولار ( 2.91 دولار للسهم) في الفترة نفسها من 2017.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأميركية يوم الثلاثاء، عن تراجع نصيب السهم من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة إلى 1.84 دولار في الفترة في الربع الرابع 2018 مقابل 1.89 دولار للسهم في الفترة المماثلة من 2017.

وأوضحت أن نصيب السهم من الأرباح تجاوز تقديرات المحللين التي أشارت إلى تحقيق 1.54 دولار في نفس الفترة.

وبلغت إيرادات "والت ديزني" 15.30 مليار دولار خلال الربع الرابع، مقابل 15.35 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2017، فيما أشارت تقديرات المحللين إلى تسجيل إيرادات عند 15.16 مليار دولار.

وأشارت الشركة إلى تحقيقها زيادة في إيرادات شبكاتها الإخبارية ومتاجرها الترفيهية بنحو 7% إلى 5.9 مليار دولار على أساس سنوي.

وارتفع سهم "والت ديزني" خلال تعاملات يوم الثلاثاء وقبل إعلان نتائج الأعمال بنحو 0.8% عند مستوى 112.66 دولار، وزاد في تداولات ما بعد الجلسة بنحو 2% عند 114.58 دولار.