البنية التحتية ترصد 157 مليار درهم لتطوير الموانئ المحلية

وصل مشروع مسودة القانون الاتحادي البحري إلى مراحل المراجعة النهائية

الخليج 365 - الإمارات:

قال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية" عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي إن الوزارة تستعد لتطوير وتوسعة الموانئ المحلية باستثمارات إجمالية 157 مليار درهم خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف النعيمي لصحيفة "البيان" إن الاستثمارات الجديدة ستعمل على تعزيز تنافسية مختلف موانئ دبي، خاصة في ظل وجود تطوير لموانئ إقليمية قريبة.

وبين وزير تطوير البنية التحتية أن مشروع مسودة القانون الاتحادي البحري وصل إلى مراحل المراجعة النهائية لبنوده، وسيتم الانتهاء منه قبل يونيو (حزيران) المقبل، بعد إجراء التعديلات على الملاحظات التي أبدتها "المنظمة البحرية الدولية" في الدولة.

وأوضح أن إعداد القانون الاتحادي البحري استغرق عامين، وسيعمل على رفع كفاءة القانون القديم الصادر عام 1980، واستقطاب استثمارات جديدة في هذا القطاع، وتحفيز المستثمرين.

ووصل إجمالي قيمة استثمار الدولة في النقل البحري إلى 65 مليار دولار (238 مليار درهم)، حسب تصريح النعيمي نهاية العام الماضي.

وتخطّت قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الموانئ والصناعات البحرية 66 مليار دولار في الفترة من 2014 إلى 2017، بما يمثل حوالي 35% من إجمالي الاستثمارات في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تصل إلى 190 مليار دولار.

وتبوأت الإمارات المرتبة 14 عالمياً في مجال النقل البحري العالمي 2018، حسب التقرير الذي أعدته "مؤسسة مينون الاقتصادية الدولية" وشركة التصنيف العالمية "دي إن في جي إل" بشأن آخر مؤشرات تحديد مراتب أداء الدول الرائدة بحرياً.

وتملك الإمارات أكثر من 20 ميناء بحرياً، بينها 10 موانئ مصنفة ضمن الأفضل عالمياً، كما تملك الإمكانات والقدرات اللازمة لإدارة أكثر من 60 ميناء آخر حول العالم.